Nizip'te bilinçli ilaç kullanım konferansı

Öğr. Üyesi Cem Koşar ve Dr. Öğr. Üyesi Nida Palamut Koşar'ın yaptığı etkinlikte konuşmacılığını Nizip Bilal Marufoğlu Aile Sağlığı Merkezi Doktorları Halil Arı ve Abdurrahim Kaya'nın katıldığı “Bilinçli İlaç Kullanımı” konulu konferans gerçekleştirildi.

Dr. Abdurrahim Kaya konuşmasında; reçetesiz ve uygun doz olmadan, tavsiye ile alınan antibiyotiklerin bir süre sonra etkisini yitirdiği söyledi. Dr. Kaya, “Bu tür alınan ilaçlarla kişinin gelecekteki tedavilerinde zorlanılmasına hem de bundan dolayı toplumun hastalıkların etkilerine daha açık hale gelmesine neden olmaktadır. Doktor tavsiyesi olmadan kullanılan ilaçların yarar sağlamamakta tam aksine hastaya zarar vermektedir” diyerek, bilinçli ilaç kullanımıyla hastalıklara karşı daha dirençli olunacağını söyledi.

Dr. Halil Arı ise hastaların genellikle antibiyotik talebiyle kendilerine başvurduğunu ama çoğu hastalığa antibiyotiğin hiçbir etkisi olmamakla beraber bu antibiyotiklerin uygunsuz biçimde kullanımının hastanın böbrek, karaciğer gibi önemli organlarına zarar verdiğini söyledi. Hastaların doktor tavsiyesi olmadan birden çok ilacı aynı anda kullanabildiğini ve bu ilaçların birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu belirten Dr. Arı, çok ilacın ve çok dozun yararlı değil zararlı olduğunu söyledi.

Konferans sonrasında Dr. Öğr. Üyesi Cem Koşar, konuşmacılara teşekkür ederek günün anısına plaket verildi.