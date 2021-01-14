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Nizip'te hırsızlık operasyonunda 7 gözaltı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayla ilgili düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayla ilgili düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.


Son dönemde ilçe merkezinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 ev ve bir çiftlikten 2 kuzu ile bir köpeği çalan hırsızlar polis operasyonu ile yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahısların daha önce yaptıkları hırsızlık olayının ardından kaçma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan İ.C., M.C., M.H., H.A., A.Ö., D.D. ve E.Ş. isimli şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı 1 cep telefonu ile 2 kuzu ve 1 köpek ele geçirildi.

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