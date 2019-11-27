Nizip'te huzur uygulaması

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 16 ekip ve 71 personelin katılımı ile 4 sabit nokta ile umuma açık yerler, parklar ve genel yollar üzerinde huzur uygulaması yapıldı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Nizip genelinde terör, asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik, 16 ekip ve 71 personelin katılımı ile 4 sabit nokta ile umuma açık yerler, parklar ve genel yollar üzerinde huzur uygulaması yapıldı. Huzur uygulamasında, 854 şahıs, 168 araç ve 16 iş yeri kontrol edilirken, 3 yoklama kaçağı ile 1 kayıp olarak aranan şahıs yakalandı.