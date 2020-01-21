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Nizip'te karbonmonoksit gazı zehirlenmesi: 1 ölü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen cami imamı hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen cami imamı hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi'nde cami imamlığı yaptığı öğrenilen 24 yaşındaki Muhammed Deniz, sobadan sızan gazdan zehirlendi. Ezan okunmaması üzerine şüphelenerek imamın evine giden mahalleli, imam Muhammed Deniz'i hareketsiz bir şekilde buldu.Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Muhammed Deniz'in cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Genç imamın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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