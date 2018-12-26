Nizip'te Kariyer Planlama konferansı

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Nizip Eğitim Fakültesi'nde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halil Eşçi tarafından "Kariyer Planlaması" konferansı gerçekleştirildi.

Nizip Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halil Eşici'nin konuşmacı olarak katıldığı "Kariyer Planlama" konferansı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek, öğrencilere kendini geliştirmenin önemini vurgulayarak "Öğretmen adaylarımız sadece belli bir alana yönelmek yerine kendilerini çok farklı alanlarda da geliştirebilirler. Bu onların daha iyi bir eğitimci olmasını sağlar" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Eşici konuşmasında, bir öğretmenin her daim kendini yenilemesi ve bunun için de imkansızlıklardan imkan oluşturmayı ana hedef haline getirmesi gerektiğini ifade ederek, "Öğretmen hiçbir şeyi her şeye dönüştürebilendir" şeklinde konuştu.

Kendinizi en iyi şekilde yetiştirin

Dr. Öğretim Üyesi Eşici konuşmasının devamında, "Bir okula gittiğinizde öğrencinin elinde kalem kağıttan başka bir şey yoktur. İşte siz o kalem kağıtlarla dünyayı kasıp kavuran siyasetçiler, iş insanları, bilim insanları, sanat insanları yetiştireceksiniz. Bunu yaparken öğrencileri geleceği inşa edebilecek ve her şeyi hayal edebilecek güce sahip bir birey haline dönüştürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Geçmiş zamanlarda şu anki teknolojiyle eğitim yapılmamasına rağmen çok büyük devlet adamları yetiştiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Eşici, "Bu, kendini geliştiren eğitimciler sayesinde mümkün olabilmiştir. Ülkemizde öğretmenlik mezunu çokken öğretmen ihtiyacı az durumda. O az kontenjana girebilmek adına öncelikle kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Dünyadaki bilimsel makalelerin yüzde 75'i İngilizce yazılıyor, bu da sizin bu bilgileri edinebilmek adına en az bir yabancı dili iyi şekilde bilmeniz gerektiği anlamına geliyor. Teknoloji tüketicisi olmak yerine teknoloji üretici olmalıyız. Bir öğretmen adayı olarak uygulama üretecek seviyeye ulaştığınızda bunları eğitim öğretimde de kullanarak daha iyi bir şekilde bilgi aktarımı sağlayabileceksiniz" diye konuştu.

World Economic Forum 2020 Becerilerinden bahseden Dr. Öğretim Üyesi Halil Eşici, önümüzdeki yıllarda öngörülen iş dünyası becerilerinin önemine dikkat çekti. Konferansın sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek, Dr. Öğretim Üyesi Halil Eşici'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.