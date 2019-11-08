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Nizip'te kumar operasyonu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bahsi geçen adrese baskın yaptı. Baskın sonucu yapılan aramada 1 adet elektronik kumar makinesi ve kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

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