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Nizip'te maske dağıtıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde protokol trafik haftası nedeniyle durdukları araçların sürücülerini emniyet kemeri ile ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere maske dağıttıbGaziantep’in Nizip ilçesinde ’2-8 Mayıs Trafik Haftası’ etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde protokol trafik haftası nedeniyle durdukları araçların sürücülerini emniyet kemeri ile ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere maske dağıttıb


Gaziantep'in Nizip ilçesinde '2-8 Mayıs Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ilçe merkezinde araç sürücülerini durdurup bilgilendirmede bulundu.


Protokol üyeleri, özellikle 15 Temmuz Meydanı'nda araçları durdurarak trafik haftası dolaysıyla emniyet kemerinin takılmasının önemi hakkında bilgi verip, maskesi olmayan sürücülere maske dağıtımı yaptı.

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