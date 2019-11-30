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Nizip'te motorsiklet hırsızı yakalandı

Gaziantep (İHA) Gaziantep’in Nizip İlçesinde meydana gelen motorsiklet hırsızı yakalandı.

Gaziantep (İHA) Gaziantep'in Nizip İlçesinde meydana gelen motorsiklet hırsızı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından İstasyon mahallerinde "motosiklet hırsızlığı” olaylarının faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler, olayla ilgili olduğu belirlenen bir kişiyi yapılan operasyonla yakaladı.


Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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