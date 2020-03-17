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Nizip'te sahte muayenehane operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep’te jandarma ekipleri yasa dışı kadın muayenehanesi operasyon düzenledi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri yasa dışı kadın muayenehanesi operasyon düzenledi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.İ. isimli kadına ait ve yasa dışı kadın doğum muayenehanesine operasyon yaptı. Cerrahi müdahale de yaptığı belirlenen M.İ. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada ise 1 ultrason cihazı, çeşitli ilaçlar ve tıbbi malzemeler el geçirildi.


El konulan malzemeler ilçedeki sağlık kuruluşuna teslim edildiğini öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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