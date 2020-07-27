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Nizip'te silahlı kavga: 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nizip sebze hali meydanında aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateşle müteahhit S.Ç. ayaklarından yaralandı. Yaralı S.Ç. Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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