Nizip'te trafik kazası: 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 karayolu Küllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Hacı T. idaresindeki 27 VH 601 plakalı Renault marka hafif ticari araç, seyir halinde iken sağa dönüş için manevra yaptı. Bu esnada arkadan gelen Muhtar Ö. idaresindeki 27 PF 293 plakalı Renault marka araç, ani manevra yapan önündeki araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 27 PF 293 plakalı Renault marka aracın içerisinde bulunan ve kaza sonucu yaralan sürücü Muhtar Ö., Cennet Ö., Ayşe Ö., Fatma Ö. ve Şevval Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.