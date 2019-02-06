Nizip'te trafikte öncelik yayanın uygulaması

00 13.30 saatleri arasında başlatılan kampanya kapsamında “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” projesi Nizip'te uygulamalı olarak yapıldı.

Yaya geçitleri okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verme zorunluluğu getirildi. Bu kurallara uymayan sürücülere trafik idari para cezası uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" adlı proje Nizip'te uygulamalı olarak yapıldı. 2918 sayılı kara yolları trafik kanunun 74. maddesinde 26 ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak girişi ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır hükmü getirildi. Bugün ise bu uygulama Gaziantep'in Nizip ilçesinde sürücülere anlatıldı. Yapılan uygulamaya Nizip ilçe kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Jandarma Komutanı Jandarma Bin Başı Resul Çot, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Jandarma Trafik Ekipleri, Emniyet Trafik Ekipleri katıldı.

Yapılan uygulamada sürücülere broşür ve bilgi verildi.

Sürücüler ise bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.