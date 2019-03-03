Nizip'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda Nizip jandarma ekipleri bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip Sekili Mahallesi'nde Y.G. isimli şüphelinin evinde yaptıkları incelemeler sonucu 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kılıç, 10 gram kenevir tohumu ele geçirirken, H.G. isimli şüphelinin evinde ise yaklaşık 5 gram 'Jamaika' isimli uyuşturucu madde ile 15 adet 9 mm tabanca fişek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.G.'nin yasal işlemleri devam ediyor.