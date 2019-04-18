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Nizip'te yöresel yemekler yarıştı

Nizip Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Turizm haftası kutlamaları kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.


Gaziantep'in Nizip İlçesi Mevlana Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler yaptıkları yöresel yemeklerle yarışma düzenledi. 5 kategoride düzenlenen yöresel yemekler yarışmasında öğretmenler ve gurme olarak katılan kişiler yemeklerin tatlarına bakarak notlar verdi. Notlara göre 1., 2. ve 3.'ye ödüler verildi.


Protokolün katılımıyla farklı etkinlikler düzenlenen okulda, aile eğitim derslerine katılan velilere sertifikalar verildi. Kutlanan etkinliğe Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve ilçe protokolü katıldı

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