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Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 2 kişiden biri tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 2 kişiden biri tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Nizip Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Hafızpaşa Mahallesi'nde bir adrese yaptıkları operasyonda poşetler içerisinde 700 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Evde bulunan M.N. ve H.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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