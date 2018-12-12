Nlksoft bayiler toplantısı Gaziantep'te yapıldı

Ş.'nin iş ortaklığı (bayiler) toplantısı Gaziantep'te gerçekleşti.

Bir otelde yapılan toplantıya Nlksoft'un Türkiye'nin dört bir yanındaki bayileri ile NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. yöneticileri katıldı. NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, anaokulu, nakliye, e-ticaret, toplu SMS yazılımları ve dijital planet e-çözümleri ile farklı sektörlerin yazılım ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Türkiye'nin 46 şehrinde ve 6 ülkede Nlksoft markası ile yazılım hizmeti verdiklerini kaydeden Nalan Kurt, "Dijitalleşme çağındayız. Artık her şey teknoloji, kodlama ve oturduğunuz yerden dünyayı yönetiyorsunuz. Böyle bir ortamda biz de uzun yıllar AR-GE yaptıktan sonra kendi yazılımlarımızla sektördeki yerimizi aldık. Gaziantep ve İstanbul'da iki ana ofisimiz var. Kocaeli'nde sunucularımız var. Yerel bir marka olarak başlayıp bugün dünya markası olma yolunda ilerlemenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. uzmanları, iş ortaklığı toplantısına katılan bayilere, Nlksoft markalı yazılımların kullanımı ile ilgili bilgiler verdi ve bayilerden gelen soruları yanıtladı. Daha sonra plaket ve sertifika törenine geçildi. Nlksoft bayileri ve NLK Bilişim Teknolojileri uzmanlarına plaket ve sertifikaları törenle verildi.

Toplantının ardından da çeşitli illerden gelen bayiler için akşam gala yemeği verildi. Yemekte Gaziantep'in sevilen ses sanatçısı Erdal Yıldız ile keman ve piyano üstadı Cabbar Şallıel, halk müziği ve sanat müziğinin birbirinden güzel parçalarını Nlksoft bayileri için seslendirdi.