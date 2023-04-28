Nöbet şeklindeki hapşırık atakları bahar alerjisinin belirtisi olabilir

Dr. Osman Kopan, "Bahar alerjisi belirtileri nöbetler halinde tekrarlayan hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığı, burunda kaşıntı, gözlerde sulanma ve kızarma, boğazda devamlı kaşıntı hissi gibi nezle belirtileriyle benzerlik gösterir" dedi.

Bahar alerjisi hakkında bilgilendirmede bulunan Liv Hospital Gaziantep İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Osman Kopan, bahar alerjisi belirtileri ve sebepleri hakkında bilgiler paylaşarak dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu. Baharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığında büyük bir artış olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Osman Kopan, bunun en önemli nedenlerinden birinin havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenler olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Osman Kopan, “Biz bu dönemde yazın gelmesini iple çekiyoruz ancak alerjik bünyeli kişiler için bahar ayları büyük sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Doğa uyanırken polen başta olmak üzere birçok alerjenin oradan oraya savrulması, alerji sorunu yaşayan kişilerin hastalıklarının alevlenmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

"Akıntı, sulanma ve kaşıntı olabilir"

Dr. Osman Kopan, hastalığın belirtilerini de şu şekilde sıraladı:

"Bahar alerjisi belirtileri nöbetler halinde tekrarlayan hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığı, burunda kaşıntı, gözlerde sulanma ve kızarma, boğazda devamlı kaşıntı hissi gibi nezle belirtileriyle benzerlik gösterir. En sık görülen bahar alerjisi belirtileri üst üste hapşırık atakları, burun tıkanıklığı ve gözlerde sulanmadır."

"Çevre ve genetik faktörler etkileyebilir"

Alerjik hastalıklar, çevres ve genetik yatkınlığın sonucu olarak ortaya çıkabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Kopan ‘'Bahar alerjisi yaygın olarak mevsim geçişlerinde görülür. Bahar alerjisini tetikleyen en büyük etken polenlerdir. Alerjik bünyeye sahip kişilerin polenlerle karşılaştığında vücutları tepki verir'' ifadelerine yer verdi.

"Tedavisi sabır gerektirir"

Bahar alerjisine nelerin iyi geldiğini açıklayan Uzm. Dr. Osman Kopan, ‘'Alerjik rinit (bahar alerjisi) uzun süren hasta hekim ilişkisi ve sabır gerektiren bir tedavidir. Tedavide alerjenlerden korunma yanında burundan steroidli spreyler ve antihistaminik ilaçlar kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir. A, B, C ve E vitaminli besinler tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır" diye konuştu.