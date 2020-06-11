Normalleşme sürecine bir destek de İnci Kolejinden

İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de zorlu bir süreçten geçiyor. Yaşanan zorlukları da dikkate alarak, velilerimize destek olmak amacıyla 29 Şubat 2020 tarihinde son bulması gereken ‘Erken Kayıt Kampanyası'nı 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattık. Bu sayede bütün velilerimiz 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için erken kayıtlarda yüzde 25, peşin ödemelerde ise yüzde 30 indirim avantajlarından yararlanmış olacak” dedi.