NTO Başkanı Özyurt'tan Öğretmenler Günü Mesajı

NTO Başkanı Özyurt, mesajında bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi ancak eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkün olduğunu belirterek, "Öğretmenlik mesleği, milletlerin kaderini belirleyen, geleceğini tayin eden yüce bir meslektir. Eğitim sorunlarını çözen uluslar kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir, bu nedenle kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir. Bizler de iş adamları olarak bugüne kadar, ilköğretim okullarından başlayarak eğitimin her kademesinde elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştık ve sağlamaya da artarak devam edeceğiz. Bir toplum eğitimcisine ne kadar değer verirse, geleceğine o kadar güvenle bakar. Eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimsemiş, yurdumuzun dört bir yanında, bu kutsal ve onurlu görevi, en zor şartlarda bile büyük bir özveriyle yerine getiren, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle donatarak, en iyi şekilde yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.