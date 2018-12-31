NTO Başkanı Özyurt'tan yeni yıl mesajı

NTO Başkanı Özyurt mesajında “Öncelikle başarıyla tamamladığımız 2018 yılındaki emekleri ve katkıları için üyelerimize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. 2019 yılında ülke olarak hedeflerimizi yüksek tutmamız gerektiğini belirten NTO Başkanı Özyurt, “Üyelerimize kaliteli hizmet anlayışımız, eğitime olan inancımız, ihracata olan katkımız yeni yılda da artarak devam edecektir. Değerli hemşehrilerimize ve üyelerimize katkı sağlamak için girmiş olduğumuz bu hizmet yarışında bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ancak önümüzde, yepyeni hedefler ve beklentilerle dolu bir yıl var. Ülkemizin toplumsal ve ekonomik olarak kalkınması için üyelerimizden aldığımız güçle istikrarlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz. El birliği ile ilçemizi ve ülkemizi bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere getirebilmek için sanayici ve iş adamları olarak yeni yılı karşılamaya hazırız. Geçen yıllarda bölgemiz sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere birçok zorluğa göğüs gerdi. Ancak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmak amacıyla 2019 yılında katma değer sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınmasına paralel bir hızla gelişmeye devam eden ilçemiz, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde kullanarak, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimize gönülden inanıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile Nizip Ticaret Odası adına 2019 yılının tüm camiamız, iş dünyamız ve ülkemiz açısından bereketli ve hayırlı olmasını, sağlıklı, mutlu ve güzel günler getirmesini diler bütün halkımızın ve üyelerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.