NTO genel sekreterleri bilgilendirme toplantısında

Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Genel Sekreterler Bilgilendirme Toplantısı'na Nizip Ticaret Odası'nı temsilen Genel Sekreter Serpil Gündoğdu katıldı.

Düzenlenen etkinliğe katılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsaların genel sekreterlere hitap eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendilerinden camiaya her zaman ümit vermelerini ve iş dünyasını daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak üzere motive etmelerini istedi.

Camia olarak başarının arkasında birlik ve beraberliğin yattığına inandıklarını belirten TOBB Başkanı M.RifatHisarcıklıoğlu, “Biz bir araya geldik, bir arada durduk ve birlikte çalıştık. Eller çoğalınca işler hafifledi, başarı geldi. Burada bizim için sihirli kelime ‘birlik'. Bizler, üyelerimizle, genel sekreterlerimizle, çalışanlarımızla, Oda ve Borsa Başkanlarımızla, büyük bir aileyiz” dedi.

Oda ve borsaların bugün şehirlerin en önemli kurumları, ekonominin ana aktörü konumuna geldiğinden söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık ekonomiyle ilgili her konuda, oda-borsalarımızın görüşü, önerisi alındığını ve dinlendiğini anlattı. Oda ve borsalarımız, uluslararası projelere imza atar hale geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avrupa Odalarıyla birlikte çalışmalar yapıyorsunuz. 269 Oda ve Borsamız, uluslararası kriterlere göre akredite oldu. Yani Avrupa'nın en iyi odalarıyla, aynı hizmeti, aynı kalitede verir hale geldiğini kanıtladılar. Elbette hedef, 365 Oda-Borsamızın da akredite olması. Zira bu, hem oda/borsanızın, hem de sizlerin büyük itibar kazanması demek. Bunu da başaracağınıza inanıyorum” dedi.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın ise genel sekreterlere hitabında, iş dünyasının önünü açan birçok reform ve düzenlemede TOBB ile birlikte çalıştıklarını ifade etti. Yankın, ayrıca son dönemde Ticaret Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri, Taşınır Rehni Sicili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Dijital Dönüşüm Projesi, E-Ticarette Güven Damgası, Lisanslı Depoculuk Teşvikleri, Ürün İhtisas Borsası, MERSİS Projesi hakkında Oda ve Borsa Genel Sekreterlerine bilgi verdi.

TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz de 365 Oda/Borsa genel sekreteri için son 1,5 yılda düzenledikleri üçüncü toplantıyı gerçekleştireceklerini anımsatarak, “2012'den sonra bu aileye yeni katılan arkadaşlarımızla da ilk kez birlikte yurtdışında beraber oluyoruz. Tecrübeli arkadaşlarımız ile yeni genel sekreterlerimizin bu 3 günlük sürede iletişim düzeyini ciddi oranda artıracağından, burada bir tecrübe paylaşımı olacağından eminim” diye konuştu.

3 gün süren program hakkında bilgiler veren Mustafa Saraçöz, “Yurt dışı programları, birçok açıdan gelişim ortamı oluşturmakta ve bizlere vizyon katmakta. Ancak 2019'un ilk çeyreğinde de sizlerle yine Ankara'da bir araya gelip daha teknik çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. O yüzden o zaman yapacağımız toplantıya sağlayacağınız katkılar için önünüzde bir hazırlık zamanı da olacak” diye konuştu.