NTO'da İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleri anlatıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Uzmanı Serap Say, “Toplantıya ev sahipliği yapan Nizip Ticaret Odası üyeleri ve yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.

2019 yılı mali destek programlarının ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını dileyen İKA Yönetim Birimi Uzmanı Serap Say, “İpekyolu Kalkınma Ajansı yürütmekte olduğu 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı ile Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı ve Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Ajansımız, mali destekleri tüm paydaşlarımıza doğru ve etkin aktarabilmek ve paydaşlarımızın desteklerden faydalanmasını arttırmak adına Gaziantep, Adıyaman ve Kilis tüm il ve ilçe merkezlerinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapmaktadır. Bugün de bu mali destek programını sizlere tanıtmak ve anlatmak amacıyla buradayız. Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı kapsamında 10 milyon TL Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında ise 14 milyon TL olmak üzere TRC1 Bölgesi'ne toplamda 24 milyon TL destek sağlanacaktır. Mali Destek Programlarına başvurular 25 Ocak 2019'da başlayacak olup 18 Mart 2019'da sona erecektir. Sizlerden kaliteli, nitelikli, modern, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler bekliyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansı bugüne kadar yenilikçi ve girişimci birçok projeyi destekledi ve bundan sonra da desteklemeye devam edecektir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından İpekyolu Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Uzmanı Serap Say ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Halil İbrahim Ünlü tarafından katılımcılara sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Yorgancı, kurum çalışanları, Nizip Ticaret Odası üyeleri ve çok sayıda firma temsilcisi de katıldı.