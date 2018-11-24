NTO'da Nizip Organize Sanayi Bölgesi Kura Çekimi Yapıldı

Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan ek OSB'nin kura çekimi Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Toplantı salonunda yapıldı.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi 770.796 metrekare ek alanı içerisinde bulunan 55 adet sanayi parseli arsanın kura çekimi noter huzurunda yapıldı. Yapılan kura çekiminin açılış konuşmasını yapan Nizip Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ “Yeni açılacak olan Nizip ek OSB'nin hem sanayicilerimize hem de ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Ek açılan sanayi parsellerinin amacına ulaşmasını temenni eden Nizip OSB Başkanı Uğur Aladağ sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çekilecek olan kura çekimi ve parsellerin devir teslimi ile ilgili toplantımızda bilgiler verilecektir. İleride herhangi bir sıkıntı yaşanması düşüncesiyle hukukun güvencesine bu kura çekimini teslim etmiş bulunuyoruz. Bunun yanı sıra burada yapılacak olan her türlü işlemler itirazlar olur düşüncesiyle kamera kaydıyla kayıt altına alınacaktır. Herhangi bir tartışma olmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye gayret ettik. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize hoş geldiniz diyor sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Latif Karadağ tarafından Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yapıldı.

Düzenlenen kura çekimine Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaya ve çok sayıda yatırımcı sanayici ve işadamı da katıldı.