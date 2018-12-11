NTO'dan Üniversite öğrencilerine firma ziyareti

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Nizip Ticaret Odası tarafından Nizip Meslek Yüksekokulu gıda bölümü öğrencilerinin uygulamaları yerinde görmesi amacıyla bu dönem ilk olarak Nizip Ticaret Odası üyesi Uygur Zeytinyağı Sabun ve Fıstık firması ziyaret edildi.

Üniversite öğrencilerine zeytinyağının üretiminin öyküsünü anlatan Uygur Zeytinyağı Sabun ve Fıstık firması yetkilisi Ahmet Uygur zeytinyağının fabrikada işlenişi hakkında öğrencilere teknik bilgiler de verdi. Ayrıca Zeytinyağının asit değerlerinin ölçümünü de uygulamalı olarak anlatan Ahmet Uygur öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Dört yıldır yapılan bu firma ziyaretlerini öğrencilerin çok benimsediğini söyleyen Nizip Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Veliddin Çiftçi ise, "Nizip Ticaret Odası ile işbirliğimiz bu dönem de devam etmektedir. Öğrencilerin okuldaki derslerinin gerçek hayattaki uygulamalarını görmelerini, teori ile pratiği bir araya getirerek bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla bu tür firma gezileri düzenliyoruz. Bu gezilerimiz, gerek firma sahipleri, gerekse öğrencilerimiz tarafından çok benimsendi. Yapılan üretimlerin aşamaları hakkında bilgi alan öğrenciler, iş yeri sahiplerine çeşitli sorular sorarak gerçek hayatta işlerin nasıl yapıldığını yerinde görerek bilgilerini pekiştirdiler. Bu gibi faaliyetlerde bizlerden desteğini esirgemeyen Nizip Ticaret Odası'na ve bizleri ağırlayan Uygur Zeytinyağı Sabun ve Fıstık firmasına çok teşekkür ederim" dedi.

Zeytinin zeytinyağına dönüşümünü ve nasıl işlendiğini ayrıntılı olarak yerinde gözlemleyen öğrenciler ise düzenlenen faaliyetten memnun kaldıklarını bu gibi çalışmaların sürekli düzenlenmesini istediler.

Ayrıca öğrenciler, organizasyonu düzenleyen Öğretim Görevlisi Veliddin Çiftçi ve Nizip Ticaret Odası'na da teşekkür etti.