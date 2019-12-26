Nüket Ersoy'a anlamlı ziyaret

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'u makamında ziyaret eden Cemil Alevli İlkokulu idareci ve öğretmenleri Ersoy'la eğitim hakkında uzun uzun sohbet ettiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kardeş okullarından birisi olan Cemil Alevli İlkokulu Gaziantep'in köklü ve başarılı okulları arasında yer alıyor.

Cemil Alevli İlkokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrenci temsilcileri Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli- Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'u makamlarında ziyaret ederek eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Gaziantepli efsane sanayici Cemil Alevli tarafından 1962 yılında inşa ettirilerek devlete bağışlanan iki okuldan birisi olan Cemil Alevli İlkokulu 56 yıldır bulunduğu bölgede kentin eğitimine önemli katkılar sağlıyor. Ziyareti memnuniyetle karşılayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy Cemil Alevli İlkokuluna desteklerinin devam edeceğini ifade ederek kendisini ziyaret eden idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Cemil Alevli İlkokulu Müdürü Vakkas Kurt eğitime verdiği desteklerden dolayı Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'a teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.