Nükleer Tıp Anabilim Dalı binası yenilendi

Yeni binanın açılış töreninde konuşan Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, “Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nın bulunduğu bina hastanemizin ilk yapılan en eski binasıydı. Uzun yıllardır da kullanımda olduğu için tadilat yapılması gerekmekteydi. Ancak bölümümüzü tadilat yaptıramadık. Çünkü tadilat haftalar, aylar alabilirdi. Bu nedenle hizmetimiz de aksayacaktı. Yaklaşık on yıldır MOLTEK firmasıyla bölüm olarak birlikte çalışıyoruz. MOLTEK firmasının Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özsu beyefendi bölümümüze gelip giderken burayı gördü. Kurban bayramı tatilinin olduğu bir haftalık süreçte bölümümüzün tadilat ve tamirat işlerini kızları Edibe Özsu adına hayır olarak yapabileceklerini belirtti. Hastanemizin idarecilerinin de izniyle bu işe başladık. Çok kısa zamanda, ekip çalışmasıyla Nükleer Tıp'ın yenilenme süreci tamamlandı. Hizmetlerimiz aksamadı ve hastalarımız mağdur olmadı. Sayın İbrahim Özsu'ya, sevgili kızları Sayın Edibe Özsu'ya ve MOLTEK firmasına çok teşekkür ediyoruz. Bu yapmış oldukları hayırseverliğin onlara hastalarımızdan dua olarak geri dönmesini temenni ediyoruz. Bölümümüzün yeni halinin hastanemize ve hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MOLTEK Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özsu ise, “Ben aslen Urfa Bilecikliyim. 30 seneden bu yana İstanbul'da yaşıyorum. Nükleer Tıp üzerine ilaç fabrikamız var. Ülkemi, Gaziantep'i çok seviyorum. Biz de bir aile geleneği söz konusu. Bu nedenle birçok yere bağışta bulunduk. Gaziantep'e ve bölgeye sağlık anlamında çok önemli hizmetler veren üniversite hastanesine de elimizden geldiği kadarıyla bir fayda sağlayalım istedik. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nın yenilenmesi, bu yeniliğe vesile olmamız beni ve ailemi çok duygulandırdı. Kızım Edibe Özsu adına bu yeniliği yaptık. İmkânı olan herkesi şehri için, ülkesi için hayır işleri yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Edibe Özsu ise, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu yenilikle birlikte vatandaşların daha iyi bir hizmet alacak olması bizi çok duygulandırıyor. Babama bu duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle burada olmak beni çok mutlu etti. Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nın yeni halinin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli bu duyarlı davranışlarından dolayı Özsu ailesine teşekkürlerini sunarak, Edibe Özsu'ya plaket takdim etti.

GAÜN Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda görev yapan öğretim üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa ise yaptığı açıklamada, “Türkiye' de örnek rol model olarak nükleer tıp bölümümüzde tüm cihazlarımızı hizmet alımı modeli ile 24 saat boyunca aralıksız hizmete açtık. Bu bölümün iş hacmini hastanemizin büyümesi ile paralel olarak son 5 yılda yaklaşık 4 katına taşıdık. Bu denli yüksek iş hacmi, Türkiye'de az sayıda merkezde uygulanan birçok akıllı radyonüklid tedaviyi ülkemize getirmemize vesile oldu. Örneğin; Gaziantep Üniversitesi Nükleer Tıp Kliniği kanserli hastalarda kemik yayılımı sonrası ağrı tedavisinde uygulanan Lu-177 EDTMP isimli tedaviyi dünyada 6 ya da 7 ülkeden sonra ülkemizde ilk olarak hastanemizde kullandı. 2 yılı aşkın süredir ülkemizde bu tedaviyi uygulayan devlet kurumu olan Gaziantep Üniversitesi 200 civarında hasta tedavi etmiş, literatürle uyumlu oldukça yüz güldürücü sonuçlar almıştır. Bu tedavinin yanı sıra ilaç ithalatı ve kur riski nedeniyle birçok üniversite hastanesinde kullanılamayan ve tiroid kanseri ameliyatı sonrası çoğunlukla verilme zorunluluğu olan radyoiyot tedavisi; bölgemiz illerine sadece hastanemiz aracılığıyla hizmet vermektedir. Bölgemizde yaşayan 8-10 milyon nüfusun bölümümüz aracılığıyla bu hizmetimizden de yararlandığını söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl radyonüklid tedavilere dair merkezleri analiz ettiğimizde Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nin ülkemizde bu hizmetlerin en fazla verildiği hastanelerden biri olarak karşımıza çıktığını gördük. Ayrıca Türkiye'de ilk defa hastanemizce satın alınan özellikle onkolojik görüntülemede kullanılan en son teknoloji PET-BT ve SPECT-BT cihazları nükleer tıp bölümümüzde daha iyi teşhis ve tedavi olanağı sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kanser ilaçlarının üretimi için tesis kurulacak

Doç. Dr. Umut Elboğa kanser ilaçlarının üretilebilmesi için tesis kurulacağını da belirterek, "Bu derece yüksek potansiyelimizin olması Gaziantep Üniversitesi'nde kanser hastalarının teşhis ve tedavisinde kullanılan nükleer ilaç üretimi yapacak bir tesisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile ilimize kazandırdı. Bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak devletimizin stratejik hedefleri doğrultusunda ‘'Milli ilaç üretimine'' aday olacağız. Yürütücülüğünü üstlendiğim proje sayesinde ülkemizin gururu olacağına inandığım bu kompakt tesisi çok yakında hizmete açacağız" diye konuştu.