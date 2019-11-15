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Nurdağı Emniyetinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki polis memurlarına ilçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel tarafından hizmet içi eğitimler verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki polis memurlarına ilçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel tarafından hizmet içi eğitimler verildi.


Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel tarafından hizmet içi eğitimler verildi. Polis memurlarına kılık kıyafet usul ve esasları, iletişim ve tabanca atışlarına yönelik uygulamalı ve teorik eğitimler verildi. Polis memurlarının tabanca atışları göz doldururken, meslek içi eğitimlerin süreceği bildirildi.

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