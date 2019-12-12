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Nurdağı polisinden kan bağışı kampanyasına destek

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayınca başlatılan gönüllü kan bağışı kampanyasına destek oldu.


Kızılay Kan Merkezi mobil aracı Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası başlattı. Gönüllü kan bağışı kampanyasına polisler yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılayı yetkilileri, polislere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.


Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Tüm personellerimize kan bağışı yapılacağını ilan ettik. Şuan itibari ile personellerimizle birlikte kan bağışı kampanyasına katılım sağlıyoruz. Bizler Türk polis teşkilatı olarak elimizden geldiğince acil kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gerek bu tarz kampanyalara katılarak gerekse bizlere gelen acil kan taleplerini yerine getirerek gayret ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kan bağışı kampanyasına destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

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