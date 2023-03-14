Nurdağı Sahra Hastanesinde ilk doğum mutluluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dünyaya gelen Kevser Sahra ve Havva Ebru isimli bebeklere sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6'lık iki büyük deprem; Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de ciddi yıkıma yol açtı. Yaşanan afetin ardından hızla yaraların sarılmaya çalışıldığı ilçede; 25 yataklı, 10 konteyner ve çadır alanına sahip acil sağlık ve muayene hizmeti sunan sahra hastanesi kuruldu. 7 pratisyen, 2 ATU, 2 pediatri uzmanı, 2 kadın doğum uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 27 yardımcı sağlık personeli, 15 temizlik personeli ve 15 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 71 personelin görev yaptığı sahra hastanesinde ilk doğumlar da gerçekleşti.

Bakan Koca, yeni doğan bebeklere sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu

Sahra hastanesinde sağlık iki doğumun gerçekleştiğini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hizmete giren Gaziantep Nurdağı Sahra Hastanemizde ilk doğum bu sabah 10.05'te, ikinci doğum 15.52'de gerçekleşti. Aileleri, evlatlarına, Kevser Sahra ve Havva Ebru isimlerini verdi. Allah birlikte sağlıklı ve uzun ömürler bahşetsin" ifadelerini kullandı.