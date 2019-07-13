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Nurdağı'da 15 Temmuz etkinlikleri hazırlık toplantısı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri dolayısıyla Nurdağı’nda toplantı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri dolayısıyla Nurdağı'nda toplantı düzenlendi.


Toplantı, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlığında İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Komutanı Ali Sevindi, SYDV Müdür Vekili Seher İnce, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Yunus Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Akyürek, İlçe Müftü Vekili Mehmet Emin Çelik,Belediye Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özer ve Belediye Temsilcisi Hacı Mehmet Coşkun'un katılımıyla Kaymakamlık makamında yapıldı.


Toplantının ardından 15 Temmuz şehidi Şirin Diril'in ailesi ziyaret edildi.

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