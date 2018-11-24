Nurdağı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

İlçede kutlama programı Hükumet Konağı'nda çelenk bırakılması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ise günün önem ve anlamını belirten konuşmalar yapıldı. Kutlama programı, yeni Kongre ve Kültürk Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Halil Akyürek, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi ve sivil toplum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.