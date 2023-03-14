Nurdağı'nda 25 yataklı sahra hastanesi kuruldu

Devir teslim işlemleri gerçekleştikten sonra ilk doğuma ev sahipliği yaptı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan; 10 konteyner ve çadır alanına sahip acil sağlık ve muayene hizmeti olmak üzere 25 yataklı sahra hastanesi, depremden etkilenenlerin hizmetine sunuldu.

Sahra hastanesinin 7 pratisyen, 2 ATU, 2 pediatri uzmanı, 2 kadın doğum uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 27 yardımcı sağlık personeli, 15 temizlik personeli ve 15 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 71 personel sahra hastanesinde görev alıyor. Hastane 13 Mart günü itibarıyla 112 hasta 1 doğum ve 5 müşahede hastası tedavi hizmetlerinin verildiği ifade edildi.

"Nurdağı Devlet Hastanemiz ne yazık ki kullanılamaz durumdaydı"

Gaziantep Sağlık İl Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, "Depremden en çok etkilenen iki ilçemizden biri olan Nurdağı ilçemizdeyiz. Asrın felaketinde ciddi zarar gördü, maalesef kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Nurdağı ilçemize geldik, ilk çalışmalarımıza burada başladık. Nurdağı Devlet Hastanemiz ne yazık ki kullanılamaz durumdaydı. Acil olarak UMKE ekiplerimizi ve çadırlarımızı gönderdik, kurduktan sonra sağlık hizmetimize başladık. Bugün geldiğimiz nokta ise sahra hastanemizi kullanmaya başladık. Burası bize Boehringer Ingelheim firması tarafından yapılarak Sağlık Bakanlığına bağışlandı. Şu anda hizmet almış durumda. Mevcut hastanemiz 25 yataklı, 10 konteyner ve çadır alanı var. Acil sağlık ve muayene hizmeti verilmekte, 3 tane konteynerde ise muayene hizmeti verilmektedir. Laboratuvar, röntgen hizmeti yanı sıra 25 yataklı gözlem yataklı odalarımız hastalarımızı hizmet verebilir durumdadır" ifadelerini kullandı.

"İlk defa sahra hastanemizde bir doğum gerçekleşti"

Müdür Tiryaki, "Sahra hastanemizde güzel bir olay gerçekleşti, İlçemizde ilk defa sahra hastanemizde bir doğum gerçekleşti. Annenin ve bebeğin de durumu gayet iyi, gözlem altındalar. Herhangi bir sorun çıkmazsa akşam kendilerini taburcu edeceğiz. Şu an 2 gebemiz daha sırada bekliyor. Onları da bugün ya gözlem altına alacağız ya da yarın sabah itibarıyla hastanemize davet edip doğumlarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.