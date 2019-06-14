Nurdağı'nda 9 bin 250 öğrenci karne aldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı. İlçede eğitim gören 9 bin 250 öğrenci karnelerini aldı.

Nurdağı ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin ardından ilçede bulunan 9 bin 250 öğrenci karnelerini aldı. Nurten Öztürk İlkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Belediye Başkanı Vekili Fehmi Uçar ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Kösekul katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Düzgün, yaz tatili döneminde öğrencilere bol bol kitap okumalarını ve güzel zaman geçirmelerini tavsiye etti.

Öte yandan karne dağıtımının ardından ilçede görev yapan 554 öğretmen de yaz tatili dönemine girdi.