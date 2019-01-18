Nurdağı'nda 9 bin 250 öğrenci karne sevinci yaşadı

Karne töreninde öğrencilere karnelerini veren ilçe milli Eğitim Müdür Vekili Halil Akyürek, öğretmen ve öğrenci velilerini kutladı.

Nurdağı'nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde 508 Öğretmen ve 9 bin 250 öğrenci karne sevinci yaşayarak yarıyıl tatiline girdi. İlçe milli Eğitim Müdür Vekili Halil Akyürek, bütün öğrencilere ve onları yetiştirmek için olağanüstü gayret ve çaba sarf eden öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.