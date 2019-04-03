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Nurdağı'nda BBP'li aday seçim sonuçlarına itiraz etti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık yarışını 288 oy farkla kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin belediye başkan adayı Hasan Dilek ve BBP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, sayımlarda hata olduğu gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna itiraz etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık yarışını 288 oy farkla kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkan adayı Hasan Dilek ve BBP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, sayımlarda hata olduğu gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna itiraz etti.


Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AK Parti Adayı Ökkeş Kavak 2 bin 873 oy ile birinci olurken, BBP adayı Hasan Dilek ise 2 bin 585 oy ile ikinci oldu. Sayımlarda hata olduğunu iddia eden Hasan Dilek, yazdığı itiraz dilekçesini Nurdağı ilçe Seçim Kuruluna verdi. Nurdağı Adliyesindeki seçim kuruluna itiraz dilekçesini sunan Dilek ve İlçe Başkanı Yılmaz, tutanakların yeniden incelenerek, oyların tekrar sayılmasını istedi.


Dilek, yaptığı açıklamada ise adaletin yerini bulacağını belirterek, seçim öncesinde ve sonrasındaki süreçte kendilerine destek olan bölge insanına teşekkür etti.

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