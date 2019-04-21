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Nurdağı'nda eski dernek binasında çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde daha önceden kapatılan dernek binasında çıkan yangın korkuttu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde daha önceden kapatılan dernek binasında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Nurdağı ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde ikinci kattaki Musa Tuncer'e ait dairede yangın çıktı. Alevler, daha önce kapatılan Kanarya Sevenler Derneği olarak kullanıldığı belirtilen binayı kısa sürede sardı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürülen yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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