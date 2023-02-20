Nurdağı'nda geçici barınma merkezi tamamlanıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde başlatılan yığma geçici barınma merkezi inşaatı son hızla devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak 528 yapının ay sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde en ciddi hasarı alan yer Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre 4 bin 787 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık binanın tespit edildiği ilçede depremzedeler için geçici barınma merkezi yığma binaların yapımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tuğlaların örüldüğü yeni yaşam alanlarına depremzedelerin ay sonunda geçmeye başlaması hedefleniyor.

İçerisinde mutfak, banyo, yatak odası ve her eşyası olacak

Depremzedelerin yerleştirileceği yığma yapıların 25 metre kare olarak planlandığını içerisinde 6 kişilik ailenin tüm ihtiyaçlarının yer alacağını belirten Emlak Konut Genel Müdürlüğü Uygulama Müdürü Cüneyt Çiftçi, Nurdağı'nda 528 yeni yaşam alanının ay sonunda anahtar tesliminin yapılacağını söyledi. Çiftçi, “Bu binalar tamamen güncel afet yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanıyor. Tuğla duvar imalatı bitti, sıva, seramik ve diğer çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz Nurdağı'nda ay sonunda 528 yeni barınma alanının depremzedelere anahtar teslimini yapmak. İslahiye'de de ay sonuna kadar 540 yeni yaşam alanının anahtar teslimini yapacağız. Bu yapılar ısı yalıtımlı yeni yaşam alanları olacak. İçerisinde mutfak, banyo, yatak odası ve her eşyası olacak. İnsanlar sadece kıyafetlerini alarak gelip burada yaşayabilecekler. Barınma merkezinde sosyal donatılar da yer alacak” diye konuştu.