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Nurdağı'nda helikopter destekli trafik uygulaması

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimleri ve uygulamaları ilçelerde de devam ediyor. Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bu kapsamda ilçe otoban yolu girişinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama kapsamında helikopter destekli denetimler de yapıldı. Havadan helikopter desteğiyle yapılan kontrolde şüpheli görülen ve hatası tespit edilen sürücüler havadan gelen bilgiler doğrultusunda durdurularak işleme tabi tutuldu. Helikopter destekli uygulama yaklaşık 2 saat sürerken kural ihlali yapan araçlara ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

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