Nurdağı'nda iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı-Kahramanmaraş Karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Sanayi sitesi kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlara refüje çıktı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Yaralı çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.