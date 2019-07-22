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Nurdağı'nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir tır, başka tıra çarptı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir tır, başka tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Osmaniye yolunun 17'nci kilometresinde H.A. yönetimindeki 33 NG 068 plakalı tır, önünde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir tıra çarptı. Kazada ön bölümü hasar gören tırın sürücüsü H.A. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

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