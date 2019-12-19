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Nurdağı'nda jandarma miniklere trafik eğitimi verdi.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2019 Yaya Öncelik Trafik Yılı" kapsamında okul bahçesinde trafik eğitimi verildi.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2019 Yaya Öncelik Trafik Yılı" kapsamında okul bahçesinde trafik eğitimi verildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından Sevgi Yıldırır anaokulu öğrencilerine '2019 Yaya Öncelik Trafik Yılı' kapsamında okul bahçesinde oluşturulan yaya geçidinde trafikte yaya önceliği bilinci anlatıldı.


Jandarmalar, öğrencilerin ellerinden tutarak uygulamalı eğitim verdi.


Ekipler yaya önceliğini uygulamalı olarak anlattığı miniklere çikolata da ikram etti.

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