Nurdağı'nda kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede vatandaşların barınacağı kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için" dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir taraftan konteyner kent, prefabrik ev ve yığma yapı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da kalıcı konutlar için çalışmalar başlatıldı.

"Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk"

İlçede, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirlenen noktada yapılan zemin etüt çalışmalarının ardından ilk kazma vuruldu. Kepçeler belirlenen alanlarda temel kazma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz. TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk" ifadelerini kullandı.