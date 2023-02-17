Nurdağı'nda konteyner kent çalışmaları hız kazandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası en çok yıkıma uğrayan yerlerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteyner kent çalışmalarına hız verildi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin en çok yıkıma yol açtığı ilçe Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Yaşanan iki büyük depremin ardından yüzlerce binanın yıkıldığı, yıkılmayan binaların ise ciddi hasar aldığı Nurdağı ilçesinde evine giremeyen vatandaşlar için çadır kentler kurulmuş ve konteyner kent kurulumu için de çalışmalar başlamıştı.

İlçede konteyner kent için belirlenen, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı alanlara tırlarla getirilen konteynerlerin yerleştirmesine başlandı. Nurdağı ilçesindeki konteyner kent çalışmalarının birkaç gün içerisinde hızlanması ve kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.