Nurdağı'nda Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları için mevlit okutuldu

cu yıl dönümü dolayısı için Mevlit okuttu.

Nurdağı BBP Seçim Koordinasyon merkezinde okutulan Mevlit Programına Gaziantep BBP İl Başkanı Metin Demirçubuk, İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek, şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için dua ederek, "Hüzünle bir kez daha anıyoruz. Mekanları cennet olsun dedi.

Mevlitin ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı.