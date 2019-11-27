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Nurdağı'nda öğrenci servis şoförlerine uyarı

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçe servis şoförleri ile toplantı yaparak, uyarılarda bulundu.


Kaymakam Eşref Akça, İlçe Jandarma Komutanı Ali Sevindi, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel ve İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü yetkilerinin katıldığı toplantıda servis şoförleri ve işletme sahipleri ile bir araya geldi. Kaymakam Akça, toplantıda yaptığı konuşmada servis şoförlerine uyarılarda bulunarak, "Hepiniz geleceğimizin öğretmenlerini doktorlarını, savcılarını ve aynı zamanda geleceğimizi taşıyorsunuz, sorumluluğunuz bu yüzden çok büyük. bu nedenle araçlarda eksikliklerin bulunmaması ve trafik kurallarına riayet etmeniz önemli" dedi.


Akça, acı olaylar yaşanmaması için tüm servis şoförlerinden trafik kuralları ve araç bakımları gibi konularda duyarlılık beklediklerini de kaydederek, aksi durumlara karşı ise hem jandarma hem de emniyetin denetimlerin yapılacağı ve gerekli cezaların uygulanacağını da kaydetti.

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