Nurdağı'nda ''Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması

Nurdağı'nda 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projesi uygulamalı olarak anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya bugün uygulandı.

proje kapsamda Nurdağı İlçesinde bugün farklı yerlerde ilçe protokolünün katılımı ile farkındalık oluşturmak amacıyla uygulama ve bilinçlendirme etkinlikleri yapıldı.

Yapılan etkinliklerde konuşan İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybettiğini belirterek, bu sayının azaltılması için konu ile ilgili farkındalığın arttırılması çok önemli bir hale geldiğini dile getirdi.