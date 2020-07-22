Nurdağı'nda orman alanda yangın

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Nurdağı-Adana karayolu İbişler Mevkkinde meydana geldi. Yangında 3 hektarlık örtü ve makilik alan zarar gördü. Alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 hava aracı, 3 arazöz, 1 su tankı ile müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına geçildi.