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Nurdağı'nda orman yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönümde bulunan çalılık alan yandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönümde bulunan çalılık alan yandı.


İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kırsal Başpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm orman arazisinde bulunan çalılık alan kül oldu.


Söndürme çalışmalarının sürdüğü alanda yangının sebebi belirlenmeye çalışılıyor.

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