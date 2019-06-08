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Nurdağı'nda orman yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.


İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Kırsal Kömürler Mahallesi'ndeki Tepe ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangında 10 dönümlük ağaç ve çalılık alan kül oldu.


Soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının sebebini belirlemeye çalışıyor.

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