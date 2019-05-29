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Nurdağı'nda sigara denetimi yapıldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde mekanlara sigara denetimi yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mekanlara sigara denetimi yapıldı. Ekipler, sigara içilmez levhası bulunmayan 12 kişiyi ikaz etti.


Nurdağı İlçesinde zabıta ekipleri, ilçe toplum sağlığı merkezi çevre sağlığı ve polis ekipleri tarafından ilçedeki farklı mekan ve iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı. Denetime tabi işletme ve diğer kapalı alanlarda herkesin görebileceği yerde "sigara içilmez" levhasının bulundurulmasının zorunlu olduğunu vurgulayan denetim ekipleri, uyarı levhasını bulundurmayan 12 kişiyi ikaz etti.


İşletmesini tütün ve sigaradan uzak tutan ve gerekli düzenlemeleri yapan esnaflara teşekkür eden ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

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